日本新潟縣80歲獵人遭熊襲擊險死　臉被咬傷下奮力擊殺野熊｜有片

日本近日多地發生熊出沒襲擊人的事件。新潟縣新發田市11月12日發生一宗獵友會成員遭熊襲擊事件。一名80歲老獵人與一隻身長1.5米的野熊展開生死一搏，他在負傷的情況下奮力擊殺熊隻。獵人其後被送往市內醫院治療，鼻骨骨折、臉部與右腿受傷，猶幸無生命危險。他其後接受電視台訪問憶述事件始末。



80歲獵人憶述在負傷下擊斃野熊的始末：

據《日本新聞網》報道，在新潟縣，一名獵人被野熊攻擊受傷後，親自將熊擊斃。這位受傷的獵人其後接受訪問。

11月12日早上7時剛過，新潟縣新發田市警方接獲報警，表示「柿子樹上發現熊糞和疑似熊抓的痕跡」。

隨後，狩獵協會和市政府官員駕車搜尋這頭野熊。一名狩獵協會成員發現了它。他下車排隊等候時，野熊突然出現並襲擊了他，野熊抓傷了獵人的面部。

一位80歲的狩獵協會成員在被襲擊後表示：「我下車時手上拿着槍，但槍裡沒有子彈，而且我當時的位置也不允許我開槍。」

這位來自狩獵俱樂部的男子遭到熊的襲擊，他表示：「野熊很興奮，很驚慌。我當時並不害怕，只是覺得必須把它解決掉。」

儘管身負重傷，這名男子還是裝好子彈，擊斃了這頭熊。

據該名男子描述，這頭野熊應該是一頭成年熊，身長大約1.5米。

這名男子的妻子得悉事件後表示：「我當時心跳加速，說不出話來。還好他沒有受重傷。」