美國鑄幣局壓鑄最後一批一美仙硬幣　終結「賠本鑄幣」

美國財政部本周三（11月12日）於歷史悠久的費城鑄幣局舉行儀式，財政部司庫比奇（Brandon Beach）親手按下鑄幣機按鈕，壓製出最後一批（共5枚）一美仙硬幣 ，這款擁有230多年歷史的貨幣正式「退休」。



美國財政部司庫比奇（Brandon Beach）在費城的美國造幣廠鑄造最後一批1美仙硬幣。（Reuters）

一美分在1793年面世時，大概可買到一塊餅乾，一支爉燭，或是一粒糖，但現在基本上已是用不上的零錢，每枚鑄造成本卻近4美仙。

比奇在儀式宣佈：「上帝保佑美國，我們將為納稅人節省5600萬美元（約4.35億港元）。」他表示，金錢快速現代化的當下，繼續生產1美分在財政上是不負責任的。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於今年二月於社群媒體上公開批評，1美仙硬幣的製造成本超過2美仙，這種浪費行為是在榨取國家預算，因而下達停產指示。

最後製造的1美分硬幣將進行拍賣，不會流入市場。（Reuters）

比奇表示，目前仍有逾3000億枚一美仙硬幣於市面流通，並保持法定貨幣地位，但政府不會再鑄造新幣。最後製造這批1美仙硬幣將進行拍賣，不會進入市場。

根據美國財政部數據顯示，每枚1美分硬幣的生產成本已達3.69美仙，是面值的近四倍。而美國造幣廠的報告指出，在2024財年，該造幣廠在製造硬幣上虧損了8530萬美仙（約6.09億港元）。

這也是美國自1857年停用半美分硬幣後，再次淘汰低面額貨幣。1美分硬幣自1793年開始發行，1909年加入林肯肖像，成為美國文化中幸運與收藏的象徵。民眾普遍認為，儘管退出生產舞臺，其承載的歷史意義依然流傳。