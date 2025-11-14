BBC就剪輯風波向特朗普道歉　惟否認誹謗指控及拒絕賠款

英國廣播公司（BBC）此前被指以誤導手法，剪輯美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2021年初有關國會騷亂的演講內容，並遭特朗普威脅要提起索賠10億美元（約77億港元）的訴訟。BBC於11月13日正式向特朗普道歉，但強調對方的誹謗指控沒有法律基礎。儘管聲明未直接提及特朗普的索賠要求，但BBC在其相關的報道中提及公司拒絕賠款。

路透社及英國《衛報》報道，BBC發言人表示，公司主席Samir Shah已單獨致函白宮，向特朗普總統明確表示，他和BBC對節目中播出的的剪輯內容表示歉意；公司律師團隊亦分別致函特朗普的法律團隊，回覆他們此前收到的來信。

2025年11月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在維珍尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節儀式上獻唱《天佑美國》（God Bless America）。（Reuters）

該發言人稱，BBC不打算在任何平台重播該紀錄片。特朗普的律師10日曾警告，若BBC不撤回紀錄片，將對其提出索賠10億美元的訴訟。

發言人強調，雖然BBC誠心對影片剪輯方式感到遺憾，但公司強烈不同意此事構成誹謗訴訟的基礎。路透社稱，發言人未直接提及特朗普律師團隊提出的索賠要求。

2025年11月10日，英國廣播公司（BBC）位於倫敦的總部。（Reuters）

事件此前已導致公司總裁戴維（Tim Davie）及新聞部門首席執行官特尼斯（Deborah Turness，暫譯）於11月9日宣布辭職，為BBC被指未能保持中立負責。