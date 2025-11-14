美媒：特朗普擬豁免部份關稅應對物價上漲　或包括牛肉柑橘類產品

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在今年春季宣布「對等關稅」為全球帶來巨大不確定性，有聲音指關稅成本最終將轉嫁給消費者，而美國也因此會出現物價上漲的情況。美國《紐約時報》引述消息人士指，特朗普計劃對部份關稅進行大規模豁免，以紓緩美國國內食品價格高企問題，據悉涉及包括牛肉和柑橘類產品。



報道指這項擬議要實施關稅豁免的方案範疇，包括特朗普在4月宣布要實施的「對等關稅」，還適用於那些至今仍未與美國達成貿易協議的貿易夥伴，而相關計劃獲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）支持。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月2日表示，他將不會出席最高法院本周三舉行的關於其全球關稅合法性的口頭辯論。(Reuters)

不過報道指特朗普仍正考慮這項方案，並未作出最終決定，白宮副發言人德賽（Kush Desai）則強調華府致力在貿易和關稅問題上，採取靈活、細緻而且多管齊下的策略。

此外，特朗普9月已簽署行政命令，要求商務部和貿易代表處作評估，是否就包括金屬和礦物、抗生素、飛機零在內，以及包括咖啡、鳳梨、牛油果和香草豆在內的農產品，總計超過千種外國商品實施關稅豁免。