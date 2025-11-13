美媒指中國採購美國大豆步伐陷停滯　商務部：堅持與貿易夥伴合作

中美剛達成貿易休戰協議不久，中國採購美國大豆的步伐據報已陷入停滯。據彭博社引述業內交易商透露，自十月底完成本季首批集中採購後，中國買家尚未新增任何美國大豆訂單。這一停滯態勢引發市場對中美農產品貿易前景的擔憂。商務部回應採購美國大豆的問題時表示，堅持與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。



據白宮披露的協議內容，中國承諾於今年年底前採購1200萬噸大豆，並在往後三年每年進口2500萬噸。作為美國大豆最大消費國，中國是否將履行大規模採購承諾備受關注。數據顯示，去年中美大豆貿易額超過120億美元（約930億港元），此項農產品貿易已成為雙方談判的重要籌碼。

面對傳媒詢問，商務部新聞發言人何亞東11月13日在記者會中表示，確認中美雙方已在吉隆坡經貿磋商中達成包含農產品貿易在內的多項共識。他強調，中國作為全球農產品貿易的重要參與者，將始終堅持開放合作的態度，與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

業內分析指出，中國近年積極推動大豆進口多元化，持續增加南美大豆採購以分散風險。市場觀察人士認為，由於中國已通過其他渠道建立充足庫存，未來數月對美國大豆的進口量或將維持低位。