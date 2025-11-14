WSJ：亞馬遜微軟支持新法案　恐致英偉達對華出口晶片受限

據《華爾街日報》報道，科技巨頭亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）正共同支持一項名為《GAIN AI》法案（Gain AI Act），或使晶片製造商英偉達（Nvidia）對華出口AI晶片進一步受限。作為主導全球AI晶片市場的巨頭（市場佔率約80%），英偉達鮮少遭遇客戶公開反對，此次與兩大核心客戶的分歧實屬罕見。



2025年11月6日，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）矽谷（Silicon Valley）的英偉達（Nvidia）總部。（Getty Images）

該法案要求晶片企業在向中國及其他受武器禁運國家出口產品前，必須優先滿足美國本土需求。若該法案通過，微軟、亞馬遜等科技公司將獲得所需晶片的優先供應權。目前，法案已獲得參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等民主黨人支持，並可能以《國防授權法》修正案形式，於年底前提交總統審議。

然而，《GAIN AI》法案遭到英偉達及部分白宮官員反對。英偉達擔憂此舉將對半導體市場造成不必要的干預，並可能引發更多出口限制。英偉達仍持續爭取進入中國市場，並於今年大幅增加遊說支出，前三季度花費近350萬美元（約2719萬港元），遠高於去年全年。

2025年9月24日，人們參觀在中國浙江省杭州市舉辦的Apsara科技展上的英偉達（Nvidia）展位。（Getty Images）

《華爾街日報》報道又引述消息人士指，AI新創公司Anthropic也公開支持該法案，而Google、Meta等科技巨頭則尚未表態。美國國會與白宮對法案影響的評估持續進行中，其中牽涉技術、市場與國家安全，但總統特朗普尚未對法案表態。