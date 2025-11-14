Blue Origin新格倫火箭攜NASA飛行器赴火星　首成功回收助推器

美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin）「新格倫」（New Glenn）火箭，成功於11月13日在佛羅里達州（Florida）搭載一對美國太空總署（NASA）太空飛行器升空前往火星。藍色起源也首次將火箭的第一級成功降落回海上平台，進一步實現火箭助推器回收以降低成本。



綜合外媒報道，這枚98米長的「新格倫」火箭從卡納維拉爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）升空，將NASA的兩個火星軌道探測器送上火星。

藍色起源此次首次實現回收火箭助推器，該助推器在與上級火箭和火星軌道器分離後被回收，這是實現重複使用、降低成本的一個關鍵步驟，與SpaceX公司做法類似。

新格倫火箭1月的首次試飛曾將一顆原型衛星送入軌道，但助推器未能成功降落在大西洋的浮動平台上。

此次兩枚名為「Escapade」的火星軌道探測器將環繞地球運行一年，最終抵達距離地球150萬公里的火星軌道。明年秋季，當地球和火星達到最佳軌道位置時，這對探測器將利用地球的引力助推前往火星，預計於2027年抵達。