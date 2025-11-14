回應高市早苗涉台言論　國防部：若敢鋌而走險必將碰得頭破血流

日本首相高市早苗11月7日表示若「台灣有事」可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可行使集體自衛權。中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校11月14日就近期涉軍問題表示，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，必將頭破血流，付出慘痛代價。



蔣斌在國防部回應中表示，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。

蔣斌稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。