高市早苗迴避回應無核原則 中國：嚴重關切日方近期軍事安全動向
撰文：張涵語
出版：更新：
日本首相高市早苗近日在國會被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。外交部發言人林劍11月14日主持例行記者會表示，中方對日方近期的軍事安全動向感到嚴重關切，敦促日方深刻反省侵略歷史，停止為自身擴張軍力尋找藉口。
在記者會上，央視記者提問稱，除高市早苗對無核原則持迴避態度，另據報道，針對日本是否引進核動力潛艇，日本內閣官房長官木原稔稱不排除任何選項，日本防衛大臣小泉進次郎表示應認真考慮引進核動力潛艇，並有消息稱日本自民黨和維新會13日就修改《憲法》第九條和創設緊急事態條款進行討論，詢問中方對近期日本一系列軍事安全動向有何評論。
林劍表示，中方對日方近期的軍事安全動向感到嚴重關切，日本自我標榜為「和平國家」，宣揚建立無核武器世界，但高市政權卻對「無核三原則」表態模糊、語焉不詳，暗示有可能放棄，日方高官甚至聲稱不排除引進核潛艇，這些都充分暴露了日方政策的重大負面轉向，向國際社會釋放出危險信號。
林劍指出，二戰期間，日本軍國主義發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難，近年來，日本大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性的武器，在強軍擴武的錯誤道路上愈走愈遠，日本首相高市早苗日前公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海可能性，日方的這一系列舉動，不得不令亞洲鄰國和國際社會產生強烈質疑和擔憂。
林劍說「日方是否真的已同軍國主義劃清界限？日本政府是否真心堅持「專守防衛」和「無核三原則」？日方是否還會恪守和平發展承諾？」
他稱今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，停止為自身擴張軍力尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」
