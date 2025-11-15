瑞士就關稅召開記者會　擬2028年底前直接對美國投資2000億美元

瑞士政府周五（11月14日）宣布美國對瑞士產品徵收的關稅從目前的39%降至15%後召開記者會，宣布瑞士計劃到2028年底前對美國進行2000億美元的直接投資。



瑞士政府官員在召開記者會上稱，作為貿易協議的一部份，瑞士私營企業承諾在美國投資 2,000億美元，其中製藥業將佔很大一部份。

這張2025年7月23日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和印有寫着「關稅」字單的瑞士國旗。（Reuters）

官員稱，美國關稅影響瑞士約40%的出口，瑞士將降低一連串美國產品的進口關稅，並將對美國部份出口產品給予免關稅的雙邊關稅配額，其中牛肉500噸，美洲野牛肉1000噸，禽肉1500噸。

瑞士聯邦委員兼經濟、教研部長帕姆蘭（Guy Parmelin）周四前往美國與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）谈判。

帕姆蘭拒絕透露更多會談細節，但表示一旦所有問題「最終解決」將發表進一步聲明。法媒引述一名美國高級官員稱，此次兩國會晤「非常積極」。