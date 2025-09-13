瑞士Swatch推「特朗普關稅」紀念版手錶　「希望不用賣太久」

瑞士手錶製造商Swatch推出一款特別限量錶，將錶面的「3」和「9」位置互換，藉此諷刺美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月對瑞士進口商品加徵39%關稅。



路透社與法媒報道，瑞士是高端手錶及其他奢侈品的重要生產國，而特朗普祭出的39%稅率是他對全球設定的最高關稅之一，在瑞士國內引發震驚與不滿。Swatch發言人12日表示，這款錶面「3」與「9」互換的特別版手錶名為「WHAT IF...TARIFFS?」，定價139瑞士法郎（約1360港元），10日起開賣，目前僅限瑞士當地販售。

瑞士手錶製造商Swatch推出一款特別限量錶，將錶面的「3」和「9」位置互換，藉此諷刺美國總統特朗普8月對瑞士進口商品加徵39%關稅。（Swatch官網）

點圖放大看更多官網上的照片及介紹：

+ 4

Swatch發言人表示，這款手錶的設計「心照不宣」，並向至今尚未成功降低關稅的瑞士政府發出警示。官網更在手錶圖片下寫道：

希望只是限量版。

不過，「WHAT IF...TARIFFS?」手錶將僅限短期販售。發言人解釋，此舉是：

積極的挑釁，向當前局勢致意。

美國一旦調整對瑞士的關稅，該公司將立即停止銷售。

至於已售出數量，發言人則拒絕透露，僅稱這款錶「很成功」，只是希望：

不要持續太久，事實上愈短愈好。

根據Swatch官網，由於「需求非常高」，這款米色和藍色手錶暫時缺貨，配送時間可能會延遲一到兩週。目前該款手錶在近十家Swatch門市有售，包括蘇黎世與日內瓦機場的門市。

【延伸閱讀】特朗普再傳健康問題 右臉下垂嘴角歪斜 外媒：或是中風徵兆（點圖放大看更多當日的照片）：

+ 12

延伸閱讀：

貝森特會何立峰 美中14日起在西班牙經貿會談

美最高法院審關稅政策 川普：美國史上最重要訴訟之一

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】