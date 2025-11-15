特朗普將部份食物及農產品剔出「對等關稅」清單 冀舒緩物價壓力
撰文：劉耀洋
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月14日簽署行政命令，把牛肉、香蕉、咖啡、蕃茄等一系列食品及農產品剔出「對等關稅」的適用範圍，以紓緩國內食品價格高企的問題。
美媒CNBC於14日報道，特朗普當日簽署的行政命令將追溯至當地時間13日午夜起生效，政府將會退回追溯期內對相關產品徵收的「對等關稅」，但原有的關稅會繼續維持。
報道指，特朗普此舉是為了應對持續上升的物價。根據消費者物價指數（CPI）截至9月份的數據，家庭食品消費當月總成本上漲了2.7%；免治牛肉價格上漲了近13%，牛排價格上漲了近17%，兩者漲幅均為三年多來最大。另外，香蕉價格上漲約7%，蕃茄價格上漲1%。
特朗普同日在空軍一號向記者表示，他預計修訂政策後，相關食品及農產品的價格將會下降，認為沒有必要進一步調降關稅。
特朗普又指，中國將會購買美國大豆和其他農產品，稱雙方14日就此舉行了會談，預計採購將於明年春季前完成。
