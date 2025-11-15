格陵蘭限制外國人買房地產 非公民須取得永居身份及交稅才能買
撰文：官祿倡
丹麥領地格陵蘭的議會11月13日通過修訂法例，限制外國人在當地購買房地產。非丹麥公民必須先取得永久居民身份，並且連續兩年交稅，才可以在格陵蘭購買物業或取得土地使用權。
格陵蘭議會在當日深夜以21票贊成、0票反對及6票棄權通過修法，規定丹麥國民可以購買格陵蘭的財產和土地使用權，意味只有那些格陵蘭、法羅群島和丹麥的人以及公司將被允許購買，新法將在明年元旦生效。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年就任後曾表示，基於安全理由，美國必須控制格陵蘭。丹麥《政治報》（Politiken）上月初進行的一項調查指，自特朗普發表有關言論後，美國人對購買格陵蘭房地產的興趣日益增長。
報道通過訪問格陵蘭最大的房產仲介公司Netbolig進行調查，負責人黎克斯（Thomas Rix）表示，在他16年的業界經驗中，出售給格陵蘭籍或丹麥籍以外買家的銷售個案大概只有5宗。因此，今年起大概有10名外籍人士詢問格陵蘭置產事宜，相當不尋常，且其中多為美國人，他還強調有些美國人希望購買已存在的建築物，但更多希望購買尺寸更大的建築物。
