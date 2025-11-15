韓國時裝品牌倉庫大火黑煙沖天　消防部門：衣物堆積難滅火｜有片

韓國忠清南道天安市一間隸屬時尚品牌E－LAND的物流倉庫11月15日早晨起火，網上影片可見火勢不小，黑煙直沖天際。消防接報到場試圖將大火救熄，總計投入120台消防設備與300名消防員應對，惟倉庫內部龐大且存放易燃衣物，恐難短時間內將大火救熄。暫時沒有人員傷亡報告。



綜合韓媒報道，事發當日清晨6時左右，倉庫保安在火警警報大作後確認火勢，並向消防部門報告，現場保安等3名員工即時疏散，無人受困。當地政府在7時20分廣播災情，呼籲車輛與人員繞行以及注意勿吸入濃煙廢氣。

報道引述附近居民指，事發時有聽到傳來爆炸聲，另有人指當時「建築碎片四濺，建築物遍布煙霧」。

消防局接報後先是派出包括6架消防直升機在內的約60台消防設備，以及約170名消防員到場應對，但火勢在事發1小時後迅速蔓延，以致整棟建築遭大火吞沒。消防部門則因此上調應對等級，還動員附近所有消防人員應對，並研判首先是倉庫內部出現火情，強調倉庫內易燃物眾多，導致滅火進展困難。

這座倉庫在2014年7月竣工，建築物共有地下一層，地上四層，總面積超19萬平方米，至多可同時停泊150輛貨車。