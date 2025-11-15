中國外交部連發6張日英雙語海報　反對高市早苗「台灣有事論」

不久前，上台不久的日本首相高市早苗對台灣問題大放厥詞，拋出連安倍晉三都不敢在任內發表的「台灣有事就是日本有事」論調，遭到國際社會廣泛譴責。11月13日，外交部官方賬號在社交媒體X平台連發六張海報，使用日英雙語警告高市早苗。



最開始，外交部使用日英雙語連發三問：「日本是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

外交部隨後表明立場：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！」

「日本必須停止在台灣問題上玩火，」最後，外交部正告日方，「玩火者必自取滅亡！」

11月7日，高市早苗在國會答問時稱，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自衛隊將可以行使集體自衛權。相關言論引發外界高度警惕。

2025年11月13日，圖為中國外交部在社交平台上上載寫有日文的圖片的帖文拼圖，反對日本首相高市早苗「台灣有事」論。（截圖自X@MFA_China）

高市早苗的言論引發軒然大波，在日本國內招致非議。中方已第一時間提出嚴正交涉和強烈抗議

日本前首相鳩山由紀夫次日（8日）發文表示，炒作這些說法，似乎是想煽動危機，從而主張加強軍備。他強調，中方要求日本承認「台灣是中國的一部份」，而日本也表示尊重這一立場。因此，日本不應干涉中國的內政問題。

13日，日本前首相石破茂在一檔電台節目上表示，在台灣問題上，歷屆日本政府一直在避免發表類似「如果出現某種情況就會這樣做」的決定性言論。他說，高市相關言論「無助於提高威懾力」。

然而，高市早苗不知悔改，日前進一步宣稱，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗在出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後的記者會上發表講話。（Reuters）

據外交部網站消息，11月13日，外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

外交部發言人林劍13日在X平台發文指出，高市早苗的錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，侵犯中國主權，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。

林劍稱，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。今天日本首相高市早苗再提所謂「存亡危機事態」，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？

林劍表示，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！我們將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

「我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！」林劍強調。

本文獲《觀察者網》授權轉載

