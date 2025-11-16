伊朗革命衛隊扣押一艘油輪　將其引向伊朗領海

伊朗伊斯蘭革命衛隊扣押一艘行駛在阿曼灣的油輪，在油輪通過霍爾木茲海峽后，將它引向伊朗領海。



彭博社引述船舶管理公司哥倫比亞船舶管理公司（Columbia Shipmanagement）的聲明說，這艘懸掛馬紹爾群島旗幟的塔拉拉號（Talara）油輪星期五（11月14日）在阿聯酋霍爾·法坎（Khor Fakkan）以東約20海裡處航行時，與公司失去聯繫。 提供海上情報的Vanguard Tech稱，油輪被伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍攔截。

油輪失聯後，作為英國海軍在這個地區聯絡機構的英國海事貿易行動辦公室說，事件據信是國家行為。 美國一名防務官員稱，這是數月來在該戰略水道發生的首次此類攔截行動。官員指此舉違反國際法，但拒絕進一步說明。

根據分析公司Vortexa的數據，從2022年初到今年5月，每天約有1,780萬至2,080萬桶原油、凝析油和燃油通過霍爾木茲海峽。(Reuters)

新華社引述伊朗伊斯蘭革命衛隊星期六（15日）的聲明說，其海軍星期五在阿曼灣南部馬克蘭海岸附近扣押一艘懸掛馬紹爾群島旗幟的油輪，理由是油輪存在「違規行為」。

據革命衛隊官方新聞機構Sepah News發佈的聲明，革命衛隊海軍快速反應部隊於當地時間星期五上午7時30分（新加坡時間中午12時）追蹤並扣押油輪。 此次行動是根據伊朗司法部門的命令進行的，此前革命衛隊對其動向進行了監控。

聲明稱，油輪載有3萬噸石化產品，目的地為新加坡。 聲明還補充說，在檢查了油輪和其貨物和檔後，海軍部隊確認船隻因載有「未經授權」的貨物而「違反了相關規定」。 聲明稱，此次行動是為了「保護伊朗的國家利益和資源」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

