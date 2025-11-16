日本熊害｜熊出沒肆虐全國　政府推「三階段對策」迅速捕獵除害

日本今年以來熊出沒事件頻繁，遭熊襲擊造成的傷亡人數創下歷年新高。面對熊害問題變得嚴峻，日本政府決定啟動分為緊急、短期與中期的「三階段對策」，旨在明確區隔人類聚落與熊的棲息環境，並透過補充人手、強化獵捕和快速補助經費等方式，水減低過量熊隻所帶來的風險，長遠建立更有效的管理機制。



據日媒報道，日本政府11月14日上午召開由內閣官房長官木原稔所領導的閣僚會議，正式敲定「熊害對策套裝組合」。木原稔稱：「為了確保國民的安心、安全，我們將推進必要的政策，戰略性地實施熊的危害對策」。

報道指，其整體方針的目標是將熊排除出人類生活圈之外，並加快獵捕速度，以推動人類與野生動物的適當分區。三階段對策包含緊急應對、短期施策與中期施策，各自針對不同需求進行調整。

日本近期熊害嚴重，一名男子表示，他某天早上準備帶愛犬散步時，驚見牠倒臥在室外，腹部凹陷，內臟疑似已被熊啃食（示意圖/Geoff Brooks@Unsplash）

其中在緊急層面上，日本政府將積極確保具備槍械使用經驗的人才，包括邀請自衛隊與警察退役人士加入捕獲行列，還有推動地方政府更迅速採行「緊急槍獵」制度。

此外，日本政府將推動「春季管理捕獲」，趁熊隻出沒增加前，在雪地追蹤熊隻的足跡，提高效率並減少熊闖進人類生活圈的可能。

日本政府還強調將同步啟動財政支援。所有因推動三階段對策所需的費用，中央都會透過交付金等方式迅速提供補助，以確保各地能及時實施必要措施。