日本熊害爆不停　黑熊闖公司「反鎖自己5小時」　員工嚇壞逃命

日本近來熊害頻傳，許多野生熊闖入住宅、學校、超市等人類居住地，造成死傷，今年截至目前，已有12人遭熊襲擊身亡，創下歷史新高。



熊害遍布日本各地，根據新潟放送報道，新潟縣阿賀也市10月31日上午10時傳出有一頭黑熊闖入一間建築公司倉庫，並將自己反鎖在裏面。

根據《新潟放送》報道，新潟縣阿賀也市10月31日上午10時傳出有一頭黑熊闖入一間建築公司倉庫，並將自己反鎖在裏面（YouTube@TeNYNEWS）

闖入日本倉庫的黑熊被捕過程：

直至當日下午15時左右，相關部門出動捕熊，成功使用麻醉槍捕獲並帶離倉庫。事發現場5名員工幸運逃離現場，無人受傷。

對於熊隻襲擊事件頻繁，秋田縣知事28日請求自衛隊協助，防衛大臣小泉進次郎當天宣布，從陸上自衛隊東北方面總監部派遣聯絡員前往秋田縣廳，網友發現這位「聯絡員」的階級章有2顆星，階級為相當於少將的「陸將補」，引起熱議。

日本政府也於30日首次召開相關會議討論對策，內閣官房長官木原稔宣布，將研議讓警察也能使用步槍參與獵捕行動。

