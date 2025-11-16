美國國土安全部打擊北卡夏洛特非法移民　市長斥：造成不必要恐懼

美國國土安全部11月15日派遣聯邦執法人員，前往北卡羅來納州最大城市夏洛特（Charlotte），展開打擊非法移民行動。民主黨籍州長和市長均批評，行動無必要。



美媒報道，海關及邊境管理局人員周六打擊的目標地點之一是夏洛特東部的一座教堂。當時，約15到20名教會成員正在教堂內工作，一名男子被逮捕。有教堂牧師表示，執法人員在帶走該男子之前沒有詢問任何問題，也沒有出示任何身份證明，而被帶走男子的妻子和小孩都在教堂內。他說：「現在每個人都很害怕。其中一個移民官員說他要逮捕教堂裡的其他人。他還推了我一下。」

國土安全部助理部長Tricia McLaughlin在聲明中表示，太多人因為非法移民的犯罪而受害，當局正在向夏洛特市增派國土安全部執法人員，確保美國公民的安全，並消除公共安全威脅。

11月15日，北卡羅來納州最大城市夏洛特有人上街示威，反對特朗普政府派聯邦執法人員到當地，批評是製造恐慌。（Getty）

當地有人上街示威，反對特朗普政府派聯邦執法人員到當地，批評是製造恐慌。包括市長Vi Lyles在內的當地官員批評了這些行動，並在聲明中表示，這些行動「造成了不必要的恐懼和不確定性」。而民主黨籍州長史坦（Josh Stein）質疑當局打擊犯罪分子目的，但呼籲民眾保持冷靜。

有分析指，這次行動是繼芝加哥、洛杉磯、紐約等地後，特朗普政府再向民主黨主導的城市「下手」。特朗普聲稱這些城市罪案率高，屬「問題城市」。不過，當地數據顯示，今年頭三季夏洛特市的整體罪案率，按年下跌8%。