韓國總統辦公室：將東北亞三國官方表述順序統一為「韓中日」

韓聯社11月16日引述韓國總統辦公室報道，韓國政府決定將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，這是因為該表述的使用最為普及，以此消除不必要的爭議。



據報道，韓國政府過往就東北亞三國的官方表述順序並無統一規定，「韓日中」與「韓中日」皆有使用，由此引發有關「與某國關係更近」的不必要爭議。

2019年1月25日，中國北京郊區的現代汽車公司（Hyundai Motor Co）工廠外懸掛着韓國和中國國旗。（Reuters）

政府相關人士表示，在上屆政府之前，「韓中日」的表述最為普遍。但上屆尹錫悅政府自出席2023年9月舉行的東盟峰會之後，開始改稱為「韓日中」。

時任總統辦公室高官曾表示，自尹錫悅政府成立以後，韓國與美日兩國基於價值和自由保持更為緊密的合作。從這一點來看，上屆政府採用「美朝」和「韓日中」的表述。

報道指，自李在明上任總統以來，在現屆政府積極謀求改善對華關係的背景下，此舉可謂是對華示好的舉措之一。

有觀點認為，上屆政府基於傾向日本的外交，疏遠中國，喪失實際利益，而現屆政府則基於實事求是的務實外交尋求改善與中國的關係。

另一名總統辦公室官員表示，外交政策的核心之一為平衡，上屆政府搞理念外交，過度傾向日本，將其調回原先的正軌才是正確的方向。

中國國家主席習近平繼續訪問韓國行程，11月1日下午出席韓國總統李在明為他舉行的歡迎儀式，兩人並舉行會談（Yonhap via REUTERS）

李在明11月1日在慶州與國家主席習近平會面時表示，將全面修補韓中關係，期望兩國作為戰略合作夥伴，一同邁入務實與互惠共贏之路。