颱風鳳凰吹襲菲律賓至少2死　過百萬人疏散吊橋被吹到狂搖｜有片

超強颱風鳳凰（Fung-wong，又名Uwan）吹襲菲律賓中部和東部地區，造成至少兩人死亡。強降雨和強風導致比科爾地區大片地區停電。據路透社報道，超過一百萬人已從高危地區撤離，預計鳳凰最早將於11月9日（周日）晚上在奧羅拉省登陸。從網上影片可見，甘馬粦省（Camarines Sur）的一座吊橋被颶風吹得東歪西倒。



颱風鳳凰吹襲菲律賓造成一座吊橋猛烈搖晃：

菲律賓政府表示，持續風速高達每小時185公里，陣風高達每小時230公里的鳳凰及其帶來的強降雨帶已襲擊呂宋島多地。

菲律賓人口最多的島嶼呂宋島更多地區已發布最高和次高級的風暴預警，而馬尼拉大都會區及其周邊省份仍處於3級預警狀態。

為安全起見，民航局已關閉多個機場，包括比科爾國際機場和馬尼拉大都會區的桑利機場。

民防部門報告指，卡坦端內斯省有一人溺水身亡，消防員在卡特巴洛根市一處倒塌房屋的廢墟下找到了一名被困婦女的遺體。

據報道，鳳凰是今年吹襲菲律賓的第21個颱風，而該國通常每年都會遭受大約20個颱風的吹襲。颱風海鷗（Kalmaegi）本周較早時間吹襲菲律賓已造成重大破壞，鳳凰的來臨讓應變部門壓力大增。海鷗早前在菲律賓造成224人死亡，在越南造成5人死亡。