颱風鳳凰襲菲律賓4死　巨浪淹沒房屋　女孩躲屋頂險被沖走｜有片

菲律賓政府11月10日（周一）表示，今年吹襲該國的最強颱風鳳凰（Fung-Wong，又名Uwan）已造成4人死亡。在鳳凰9日（周日）登陸之前，超過一百萬人被緊急疏散。颱風為人口最多的呂宋島帶來狂風暴雨和巨浪，導致一些人徹夜難眠。網上有大量影片，記錄巨浪淹沒近岸房屋的一刻。其中一條片更是險象橫生，可以看見一名女子逃到屋頂避難，期間幾乎被洪水沖走。



網上影片可見一名女子逃到屋頂避難，幾乎被洪水沖走：

據路透社報道，與祖母一起躲在伊莎貝拉省家中的Romeo Mariano表示「狂風吹打鐵皮，樹枝掉落，我們徹夜難眠。當我們之後出來查看房屋時，才看見損毀的景象。」

然而，民防高層官員Raffy Alejandro在新聞發布會上表示，初步跡象顯示死亡人數「將很少」。

據報道，新比斯開省（Nueva Vizcaya）北部卡亞帕鎮（Kayapa）發生山泥傾瀉，淹沒了一棟房屋，造成兩名兒童死亡。

此前，已有兩人因溺水和被倒塌的瓦礫砸死。

颱風鳳凰造成的巨浪淹沒房屋：

從網上影片可見，颱風鳳凰在奧羅拉省（Aurora）丁阿蘭灣（Dinalungan）登陸，巨浪猛烈衝擊卡坦端內斯省（Catanduanes）吉格莫託海岸（Gigmoto）。