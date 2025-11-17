厄瓜多爾最大販毒集團首領落網　假裝已死藏身歐洲

南美洲國家厄瓜多爾的總統諾沃亞（Daniel Noboa）11月16日宣布，厄瓜多爾警方與西班牙警方聯合行動，逮捕了厄國最大販毒集團Los Lobos的頭目。路透社及美國電視新聞網（CNN）等外媒報道，Los Lobos由39歲的查瓦里亞（Wilmer Geovanny Chavarria Barre，暫譯）領導，該組織已於2024年9月被美國認定為外國恐怖組織，估計擁有數千名成員，且涉及暗殺政客等罪行。



厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）11月10日宣佈，已將300名高風險囚犯轉移至聖埃倫娜省新建的最高戒備監獄，以應對持續惡化的監獄安全形勢。(Reuters)

諾沃亞指出，查瓦里亞與墨西哥的販毒集團合作，從事販運毒品、策劃暗殺、控制非法採礦活動等。查瓦里亞在2021年新冠疫情期間，偽造死亡證明、更改個人身份，然後藏身歐洲繼續指揮在厄瓜多爾的犯罪活動。諾沃亞因此表示，「有些人認為他已經死了，但我們在他的地獄裡找到了他」。

美國在宣布Los Lobos為外國恐怖組織前，美國財政部2024年6月已對該組織實施制裁，稱其擁有數千名成員，是厄瓜多爾暴力事件的主要推手。當局懷疑，該組織涉及2023年8月9日總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）被殺案。

厄瓜多爾內政部長 John Reimberg表示，查瓦里亞在國內至少造成400人死亡，並在2011年至2019年間從獄中操控犯罪活動。