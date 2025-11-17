厄瓜多爾最大販毒集團首領落網 假裝已死藏身歐洲
撰文：蕭通
出版：更新：
南美洲國家厄瓜多爾的總統諾沃亞（Daniel Noboa）11月16日宣布，厄瓜多爾警方與西班牙警方聯合行動，逮捕了厄國最大販毒集團Los Lobos的頭目。路透社及美國電視新聞網（CNN）等外媒報道，Los Lobos由39歲的查瓦里亞（Wilmer Geovanny Chavarria Barre，暫譯）領導，該組織已於2024年9月被美國認定為外國恐怖組織，估計擁有數千名成員，且涉及暗殺政客等罪行。
諾沃亞指出，查瓦里亞與墨西哥的販毒集團合作，從事販運毒品、策劃暗殺、控制非法採礦活動等。查瓦里亞在2021年新冠疫情期間，偽造死亡證明、更改個人身份，然後藏身歐洲繼續指揮在厄瓜多爾的犯罪活動。諾沃亞因此表示，「有些人認為他已經死了，但我們在他的地獄裡找到了他」。
美國在宣布Los Lobos為外國恐怖組織前，美國財政部2024年6月已對該組織實施制裁，稱其擁有數千名成員，是厄瓜多爾暴力事件的主要推手。當局懷疑，該組織涉及2023年8月9日總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）被殺案。
厄瓜多爾內政部長 John Reimberg表示，查瓦里亞在國內至少造成400人死亡，並在2011年至2019年間從獄中操控犯罪活動。
厄瓜多爾監獄騷亂釀31死 當局將轉移300名高風險囚犯特朗普：美國摧毀一運毒潛艇 2倖存者將遣返厄瓜多爾和哥倫比亞厄瓜多爾總統專車遇襲警拘5人 約500人圍車擲石及疑開槍｜有片厄瓜多爾監獄暴動14死14人傷 幫派衝突曾挾持獄警厄瓜多爾夜店外槍擊至少8死3傷 死者包括市長兄弟