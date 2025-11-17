美軍再度打擊東太平洋販毒船　造成3人死亡

美軍南方司令部11月16日宣布，美軍在防長赫格塞思（Pete Hegseth）指示下，再對被指販運毒品的船隻進行打擊，造成3人死亡。這是近幾星期來，美軍第21次同類打擊行動。



圖為2025年11月15日，美軍在東太平洋打擊販運毒品的船隻，造成3人死亡。（X@@Southcom截圖）

美軍南方司令部在社交平台發布影片指出，打擊在15日進行，地點在東太平洋國際水域，該艘船由「指定恐怖組織」營運。不過，軍方並未透露該組織的名稱，以及船隻的出發地。帖文表示，該艘船載有毒品，並沿著一條已知的走私毒品路線航行。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自9月起，以打擊毒品為名，下令軍方在加勒比海和東太平洋大規模部署，以攻擊疑似販毒船。11月16日，美國核動力航空母艦 「福特號」（USS Gerald R. Ford）剛抵達加勒比海。

美國政府一直堅稱，增派軍艦的目的是為阻止毒品流入該國，但未有公布任何證據，來支持其目標船隻涉及毒品及恐怖分子。而自9月以來，美軍針對宣稱從南美洲出發、向美國運送毒品的船隻進行打擊，已造成至少83人死亡。