中日緊張局勢加劇　中國出動「劃紅線組合拳」

中日緊張局勢加劇，繼中國外交部提醒公民避免赴日後，中國再通過外交、軍事、輿論攻勢多方面施壓。受訪學者指出，若中國「劃紅線組合拳」能促使日本回撤，中日關係就有望緩和；否則，兩國關係存在螺旋式惡化的風險。



中國教育部星期天（11月16日）發佈留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。香港保安局同日也更新旅遊警示，呼籲有意前往或已在日本的港人注意安全。

中國海警星期天一早也發聲明稱，海警1307艦艇編隊當天在釣魚島（日本稱尖閣諸島）領海內巡航，並稱這是中國海警依法開展「維權巡航活動」。

同天上午，中國外交部發言人毛寧在社交平台X上以英日雙語發佈四張海報，提醒日本當局信守承諾，尊重《中日聯合聲明》中闡述的涉台立場。

輿論場上，中共中央軍委機關報《解放軍報》星期天刊發評論稱，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因日本政府「極其危險且錯誤的決策」陷入災難，「全國都有淪為戰場的風險」。

此外，有中國官媒背景的視頻號「起底工作室」，以及部分自媒體帳號，也開始掀起新一輪「琉球地位未定論」。

日本首相高市早苗的「台灣有事」論，以及中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回嗆，在過去一周引發中日關係持續緊張。

日本立憲民主黨黨首、前首相野田佳彥星期六（15日）接受採訪時說，中日雙方均反應過度。執政的自民黨代理政調會長田村憲久星期天（16日）則在一檔電視節目中說，高市在反省沒有充分說明背景之處，並稱「今後應該不會有此類發言」。

高市民調支持率上升

不過，高市的涉台言論為她帶來支持率新高。日本共同社星期天發佈的民調顯示，高市內閣最新支持率為69.9%，較10月上升5.5個百分點。近49%的受訪者贊成「台灣有事」時行使集體自衛權，高於反對的44.2%。

上海交通大學日本研究中心副教授鄭志華接受《聯合早報》採訪時指出，高市言論事件的嚴重程度，可參照2012年日本野田佳彥政府「購島事件」引起的風波。目前，中日雙方都沒有緩和或讓步的跡象，甚至有加碼的趨勢。

野田政府2012年宣佈購買釣魚島及其附屬島嶼，導致中日關係迅速惡化，陷入低谷。

對於中國在外交、軍事、輿論上同步發力，鄭志華形容，這是中國官方動用「劃紅線組合拳」。他說，單靠口頭表態未必奏效，「日本政策要踢到牆角、踢疼了，才會有後面的修正」。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝受訪時則說，中國目前的舉措仍在預料之中。從當前局勢來看，日本應該不會對中國的舉動作出回應。

駱明輝指出，高市上台後，中日關係以坎坷開局，未來也將是一段充滿波折的關係，兩國關係很難在短期實現正常化。不過，他指出：「只要局勢不升級成更具對抗性的狀態，並維持在目前大體仍是口頭爭執的層面，那局勢仍然可控。」

鄭志華認為，如果中國當前的政策奏效，日本接下來可能「往回撤」，那麼雙方局勢有望趨向緩和；但若日本硬碰硬，則對整個東亞局勢、地區和平穩定增添變數，帶來「螺旋式上升惡化的風險」。

他說：「這就要考驗大家的智慧，大家的意志力也同樣重要。」

