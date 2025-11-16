中國駐大阪總領館：6大航企12月31日前所有中日航線免費退改簽

中國外交部11月14日就中國公民前往日本發布鄭重提醒，提醒公民近期避免赴日本後。中國駐大阪總領館15日在社交平台表示，涉及中國往返日本航線機票的特殊處置方案，對於出行日期在12月31日之前且符合相關條件的客機機票，可予以免費退改處理。中國國航、中國南方航空、中國東方航空、海南航空、四川航空和廈門航空等皆已發布上述通知。



中國駐大阪總領事館發布有關中國航企中日航線機票可免費退改簽的通知：

中國外交部在前一天11月14日表示鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指今年以來日本社會治安不靖，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

在日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」論後，中國強烈表示不滿，包括最新中國駐日本大使吳江浩14日奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就高市早苗言行提出嚴正交涉，批評其悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅綫。

在中日矛盾愈見升溫之際，中國3大國營航企：國航、南航和東航15日推出中日航線免費退票、改票。

2022年7月21日，圖為中國國旗及日本國旗。（Reuters）

東航適用範圍為：東航旗下的國際、地區或國內航班。行程中至少含有一段未使用的涉及日本（包括但不限於東京、大阪、廣島、札幌、小松、鹿兒島、長崎、新瀉、岡山、福岡、靜岡、名古屋、松山、沖繩、富山、熊本）入境、離境或轉飛航班（包括東航、上航或其他航空公司航班），航班起飛日期在2025年11月15日至12月31日期間，同一機票內的其他未使用航段日期不限。出票日期或換開日期應在2025年11月15日12:00（含）之前。

辦理變更至原航班前後3天（含）以內的航班，可免費變更一次。再次變更或變更超出原航班前後3天（含）內的航班，需依據機票使用條件辦理。在機票有效期內，可至原購票渠道辦理未使用航段非自願退票，免收退票手續費。已按上述原則辦理過變更的客票如申請退票需按客票使用條件辦理。

中國航企就往返中日航線提供免費退改簽的聲明：

據中國駐大阪總領館的聲明，海南航空、四川航空、廈門航空亦推出類似的政策。

從官網可見，春秋航空亦推出類似的退改簽政策。