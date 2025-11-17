特朗普：共和黨人正草擬法案　將制裁與俄羅斯有貿易往來的國家

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月16日宣佈，共和黨人正在起草一項立法，計劃對任何與俄羅斯有商業往來的國家實施「非常嚴厲的制裁」。特朗普在公開聲明中強調，該法案由他本人推動，並透露伊朗可能被列入首批制裁名單。此舉被視作美國進一步強化對俄經濟施壓的最新舉措。



特朗普在講話中稱：「正如你們所知，這是我建議的，因此任何與俄羅斯做生意的國家，都將受到非常嚴厲的制裁。」他補充道，「他們可能會把伊朗加入其中」，暗示制裁範圍可能持續擴大。

俄羅斯國旗：The Russian flag flies on the dome of the Kremlin Senate building behind Spasskaya Tower, in central Moscow, Russia, May 4, 2023.( REUTERS)

此前，特朗普也曾推動相關方面的舉措。9月初，特朗普曾與歐盟官員通電話，敦促歐盟對中國產品徵收高達100%的關稅，以此作為向俄羅斯總統普京施壓的戰略組成部分。

特朗普當時還呼籲歐盟對印度實施類似高額關稅，並承諾若歐盟配合，美國將同步採取對等措施。