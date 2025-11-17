回擊高市早苗 中國畫風丕變 讓日本也感受下赤裸裸軍事威脅

以「台灣有事」會對日本構成「危機事態」為由，日本新任首相高市早苗對中國發出軍事威脅，稱日本會派自衛隊介入。

高市言論引發軒然大波，讓本就脆弱的中日關係雪上加霜。中國以及日本國內一些和高市早苗分屬不同派系的政治人物，都對高市早苗進行了嚴厲規勸和批評。

但是，靠製造對華戰爭威脅，把支持率飆高到83%的高市早苗，不僅拒不收回相關講話，還倒打一耙，以對高市造成人身危險為由，威脅要將中國駐大阪總領事驅逐。

規勸無用。中國方面開始採取進一步行動。13日開始，從外交部門到軍方，到官媒到民間輿論，對高市的回應迅速升級。

外交系統將日方潛在可能的軍事介入行為定性為「侵略」，對高市早苗連發四問：今天日本首相再提所謂「存亡危機事態」，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？

外交部還公開警告：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！」「我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！」

高市早苗1994年在議會質問村山富市憑什麼代表日本向中國道歉，圖為時任議員高市早苗（影片截圖）

外交部發言人用了三個「極其」——「用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重」——極言高市早苗行為的嚴重危害。並且給日本右翼、給高市早苗算了兩筆總賬：

--高市的涉台謬論絕非孤立的政治妄言，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求「軍事大國」地位的偏執和狂妄。近年來，日本在強軍擴武道路上疾行狂飆，不斷架空和平憲法，徹底背棄「專守防衛」原則，圖謀放棄「無核三原則」。

--在此背景下，高市將「台灣有事」與集體自衛權掛鈎，是為日本軍事擴張尋找藉口，藴藏着軍國主義死灰復燃的危險苗頭。高市從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，她每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，企圖為侵略歷史翻案，為軍國主義招魂。

官媒的評論也很有意思。語言特別犀利。

有官媒說高市早苗的「腦袋被驢踢了」，有官媒提醒高市早苗「尿泡尿照照自己」。

央視刊發時評《高市早苗若繼續鋌而走險 日本將萬劫不復》，稱：倘若高市早苗死不悔改、執意一條路走到黑，必將遭受到「迎頭痛擊」，必將把日本推向萬劫不復境地！央視下面的新媒體公眾號玉淵潭天也警告說中國已經做好「實質準備」。

軍報的警告更直接，稱一旦開始玩火，日本全國都有淪為戰場的風險。軍報說「日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。」

言外之意，如果日軍介入台海，面臨的將是全境毀滅之災。這是赤裸裸的軍事威脅。比二戰時美軍開始打擊日本本土時的威脅更直接。

一般而言，中國政治語言以含蓄著稱。外交語言四平八穩，素來內斂，很少對誰指名道姓批評。官媒語言也講究格調，與民間用語存在明顯區別。即便要發起軍事打擊行動，中國政府也非常低調，希望能儘量減少關注，不過引用「勿謂言之不預」這種古語，委婉露一下肌肉牙齒罷了。

但是這次對高市早苗，中國明顯換了玩法。不僅語言犀利，威脅也尤其直接。原因何在？大概包括中日攻守異形，和高市早苗的言論在中國看來特別具有挑釁性兩個方面。正所謂「以其人之道，還治其人之身」，習慣了威脅中國的日本，如今也感受到了被赤裸裸威脅的滋味。