高市早苗涉台言論惹議 　3日本前首相、多名議員發出警示

據央視新聞消息，日本首相高市早苗近日在日本國會答辯時發出涉台錯誤言論，多名日本國會議員隨後要求她撤回相關言論。



2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

日本共產黨籍參議員山添拓14日在記者會上說，高市的言論加劇日中緊張關係並導致互不信任。為避免日中關係進一步惡化，高市作為首相應撤回其言論。

日本共產黨籍眾議員志位和夫14日在社交平台X上發帖說，高市的涉台言論正演變為嚴重的國際問題。要想使日中關係朝着積極方向發展，需要以兩國確認的共識為基礎，發揮智慧，冷靜對話，而不是發表加劇緊張局勢的挑釁性言論。他再次要求高市撤回有關言論。

日本立憲民主黨籍眾議員大串博志10日在國會向高市質詢時表示，此前日本歷屆內閣都謹慎發表相關言論，高市應當撤回其言論。

另據報道，野田佳彥、鳩山由紀夫及石破茂三位日本前首相，也先後對高市早苗挑釁言論發出警示。

2025年10月10日，即將卸任的日本首相石破茂10月10日發表關於二戰的「首相感言」指（Pool via REUTERS）

野田佳彥對高市言論回應稱：「深感震驚，感覺到她（高市早苗）獨自貿然行動的危險性。」「這是歷代首相都在一定程度上止步的話題。（高市早苗的發言）會給國內外造成影響。」野田佳彥認為，該發言影響重大，並提醒高市早苗「必須格外注意」。

鳩山由紀夫在社交平台發文說，有人曾說過「台灣有事就是日本有事」，但高市早苗提到，日本若面臨「存亡危機事態」可能行使「集體自衛權」。鳩山由紀夫稱，這麼做或是為煽動助長危機，並藉此擴張軍力。他強調，「日本一直尊重台灣是中國的一部分。台灣問題是中國內政，日本不應介入。」

石破茂13日在一檔電台節目上表示，他反對高市早苗在日本國會上發表有關所謂「存亡危機事態」的涉台言論。石破茂批評高市早苗的言論幾乎等同於「台灣有事就是日本有事」。「歷屆（日本）政府一向避免在台灣問題上，以『若發生某情況就如何』的方式作出明確斷定。」

高市7日在國會答辯時就「台灣有事」表示，如果伴隨出動軍艦和使用武力，可能會構成「存亡危機事態」。根據日本法律，如發生被認定為威脅日本的「存亡危機事態」，即便並未直接遭受攻擊，日本也將可以行使集體自衛權。10日，高市在國會答辯時堅稱，其言論遵循日本政府的一貫見解，無意撤回。

