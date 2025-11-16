高市早苗涉台言論惹議　日媒：日官員憂中方升級至經濟報復

日本首相高市早苗早前發表有關「台灣有事」的言論後，引起中方強烈反彈。據日媒報道引述一位政府消息人士透露，儘管日本政府拒絕中國要求高市早苗撤回言論的要求，但同時也對可能帶來經濟影響的反制措施保持警惕，例如限制稀土出口。日本政府呼籲舉行日中高層對話以緩和緊張局勢，但內部阻力似乎很大。



據《北國新聞》11月16日（周日）報道，高市早苗早前指當台灣遇到緊急狀態可能構成日本「生存威脅」，從而授權行使集體自衛權。高市早苗曾試圖解釋：「我們假設了最壞的情況。這並不改變政府現有的立場。」首相官邸一位高級官員指出：「首相已經解釋得很清楚了。沒有問題。」

2022年7月21日，圖為中國國旗與日本國旗組成的圖片。（Reuters）

然而，中國政府的反應已經升級到呼籲民眾避免前往日本的地步，事態已超出日本政府的預期。一位政府官員對此表示憂慮，並表示：「我們正處於十字路口。如果局勢持續惡化，可能會升級至經濟報復。」

內閣官房長官木原稔強調了雙方保持對話的必要性，他在15日（周六）表示：「正因為雙方立場不同，溝通才顯得更為重要。」

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

報道指，日方正尋求安排首相高市早苗與國務院總理李強在G20峰會期間會面，但一位外交部官員透露：「目前尚未做出任何決定，我們也不知道最終結果會如何。」