日媒：外務省官員抵達北京 周二就高市早苗涉台言論協商
撰文：莊勁菲
出版：更新：
日媒引述日本政府消息人士透露，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日訪問中國，抵達北京，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。預計周二開始會面。
共同社報道，日方希望透過再次闡明首相的言論並未改變日本政府的現有立場，來緩和局勢。
新華社周日透過題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評文章，批評她近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言。日前在國會答辯時，更是公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題。如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場和認知。
中國外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本；中國教育部16日發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。香港保安局同日也更新旅遊警示，呼籲有意前往或已在日本的港人注意安全。
美駐日大使撐高市早苗：美日同盟堅定維護台海和平穩定高市早苗「台灣有事」背後：美國的台海政策變了嗎？新華時評：高市早苗暴露日本右翼錯誤認知 錯判時勢註定撞南牆傳高市早苗擬修改「無核三原則」 日媒：引發九州沖繩民眾憂慮