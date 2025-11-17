日本大阪女子被困火場　受驚下一腳將消防員踢落雲梯｜有片

據日媒報道，11月14日上午，大阪市東淀川區一棟公寓大樓發生火警，一名居住在起火公寓的女子受輕傷。從網上的一段影片可見，該名女子跳上陽台的圍欄上，隔壁的單位正傳出熊熊烈火，消防員嘗試爬雲梯向她施以援手。女子不斷驚叫，在情急之下竟然將一名消防員從雲梯踢到地面上。



大阪一名女子在火場將一名消防員踢落雲梯：

據《關西新聞》報道，14日（周五）上午7時左右，大阪東淀川區一棟公寓大樓撥打110報警電話，有人表示「起火了，快來救援！」

據警方及其他消息來源稱，火警源自一棟四層鋼筋混凝土建築的二樓房間。消防局出動22輛消防車，約兩小時後將火勢撲滅。

起火公寓房間面積約12平方米，居住在該房間的26歲女子為逃生從陽台跳下。她腿部和下巴受傷，已被送往醫院，但傷勢較輕。

女子表示火警發生在她煮雞蛋的時候，警方正在調查火災是否由附近區域的其他原因引發。

從社交平台上的一段影片可以見到事發經過，有網民留言指：「令人痛心的消息：女子引發火警後驚慌失措地將消防員從雲梯踢下。」