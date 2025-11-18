孟加拉前總理哈西娜遭法院判處死刑　臨時政府促印度引渡

孟加拉位於首都達卡、審理國內戰爭罪行的「國際刑事法庭」（International Crimes Tribunal），11月17日在前總理哈西娜（Sheikh Hasina）缺席下判處其死刑，罪名是她下令對去年爆發的學生示威進行血腥鎮壓，觸犯反人類罪。由諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府形容其為「歷史性判決」，並要求印度將哈西娜引渡回國。



圖為2024年1月7日，孟加拉舉行國會選舉，時任總理哈西娜（Sheikh Hasina）在位於達卡的票站投票。（Reuters）

該法院嚴密保安下宣判，哈西娜本人因已逃亡海外，並未出庭聽判。而在法庭判決後，孟加拉外交部表示，已要求印度引渡哈西娜及前內政部長卡邁勒（Asaduzzaman Khan Kamal），後者也因血腥鎮壓學生被判處死刑。孟加拉當局稱，根據引渡條約，印度「有義務這樣做」。

不過，哈西娜對判決發表了評論，稱是出自一個「由未經選舉、沒有民主授權的政府設立和主持的非法法庭」。她透過電郵向媒體發聲明稱，該法庭帶有偏見，且出於政治動機，暴露了臨時政府內部極端分子肆無忌憚、嗜血成性的意圖，他們企圖推翻孟加拉國最後一位民選總理，並削弱人民聯盟的政治力量。

路透社報道，根據聯合國一份報告估計，在去年7月15日至8月5日的反政府示威活動中，孟加拉多達1400人喪生、數千人受傷。大部份死者是被安全部隊的槍擊致死，也是孟加拉自1971年獨立戰爭以來最嚴重的政治暴力事件。