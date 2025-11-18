日本官員離開中國外交部未答提問　中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論

在中日關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日抵達北京，18日中國外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。內地傳媒報道，11月18日下午2時左右，金井正彰一行離開中國外交部。面對媒體提問，他並未給出任何表態。



中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上表示，中國外交部亞洲司司長劉勁松上午在北京同日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰舉行磋商，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市早苗的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

中方稱嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰一行人。（央視新聞）

據日媒報道，在中國期間，他會圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方磋商。

共同網引述日本政府消息人士報道，日方打算再次說明高市早苗的言論並未改變日本政府的一貫立場，希望讓事態得以平息。不過考慮到中方近日強烈的反彈，採取了鄭重提醒中國公民近期避免前往日本等回應，事態能否降溫屬未知數。

2025年11月17日，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰出訪中國，預計將圍繞高市早苗早前的涉台言論與中方召開協商。金井正彰已飛抵北京，從網上的影片可見，儘管面對大量記者的提問，金井正彰全程保持沈默，在工作人員的護送下乘車離開機場。外界高度關注他的訪華行程能否為中日近日的緊張關係降溫。（網絡圖片）

中國外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本；中國教育部16日發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。香港保安局同日也更新旅遊警示，呼籲有意前往或已在日本的港人注意安全。