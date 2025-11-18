日本秋田縣拉布拉多犬疑遭熊咬死 主人哀嚎愛犬腿被咬到沒肉
撰文：王海
出版：更新：
日本近日多地接連發生熊襲擊人事件，讓當地民眾人心惶惶。11月17日清晨，秋田縣五城目町發現一隻拉布拉多犬死亡。它身上有多處疑似被熊咬傷的咬痕，現場亦發現熊糞，警方正調查是否涉及野熊襲擊。拉布拉多犬的主人慨嘆：「狗躺在狗屋旁邊，腸子都流出來了，腿還在，但已經沒有肉了。」
日本媒體就拉布拉多犬被咬死的報道：
據秋田電視台報道，17日（周一）早上6時左右，五城目町一位拉布拉多犬的主人在自家花園的狗屋外發現愛犬的屍體。據住戶描述，拉布拉多犬被鎖鏈綁在狗屋附近。
遇害的是一隻8歲的雌性犬，體長約70厘米。它的左腿上有疑似咬痕，附近還發現了熊糞。警方據此推測可能是熊襲擊所致。
日本「熊災」始末：
狗主最後一次見到這隻狗是在16日晚上11時左右，之後就再也沒有聽見它的叫聲。
事發地點位於一座山峰步道附近的村莊，週邊地區近期經常出現熊出沒的紀錄。
10月30日，大館市曾發生柴犬被熊襲擊事件；11月11日，秋田市亦發生柴犬被熊襲擊事件。
日本秋田縣公務員吹麻醉箭制服熊被指是現代忍者 政府澄清需持牌日本青森縣拉麵店員擊退幼熊：逃跑必死無疑 熊身硬如鐵打到手痛日本熊害｜埼玉縣獵人開「熊肉料理餐廳」 食客蜂擁而至讚好日本10月熊襲88人釀7死創單月紀錄 岐阜縣用無人機播狗吠聲驅熊