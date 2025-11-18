BNO｜英國將公布永居權諮詢文件　內相：一直支持港人「歸國」

英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）11月17日在國會回答議員提問時，被問到英國國民（海外）簽證（BNO簽證，即BNO Visa）的「5+1」路徑會否改動，她回應稱英國本周較後時間將公布有關永久居留權的諮詢文件。



BNO簽證現時通向成為英國公民的路徑為「5+1」，即在英居住或工作5年後取得永久居留，再1年後入籍成為公民，但在英國提高移民門檻的背景下，外界關注英國政府會否把BNO簽證通向永久居權的門檻增至10年，即變成「10+1」。

2025年9月5日，英國倫敦，馬曼婷 (Shabana Mahmood）步行離開唐寧街10號首相府。（Reuters）

11月17日在英國國會上，北沃靈頓（Warrington North）工黨議員Charlotte Nichols詢問馬曼婷會否向香港人作出明確承諾，如確保5+1計劃的「安全」。

馬曼婷回應稱，致力並始終支持港人「歸國」（We are committed to, and have always supported, the repatriation of Hongkongers.），她指有關於「獲得永久居留權」的諮詢文件會於本週較後時間提交議會，期待與議員詳細討論此事。