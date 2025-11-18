被問高市早苗言論　聯合國回應：對台官方措辭未變

日本首相高市早苗的「台灣有事」論掀起外交風暴後，聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）11月17日被央視記者問到有關問題時，重申聯合國對台灣問題的官方立場基於聯大第2758號決議，聯合國對台灣的官方措辭未見改變，每個聯合國會員國都應該支持並尊重《聯合國憲章》。



聯合國大會第2758號決議明確，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

此次外交風波源於11月7日高市早苗稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權。中方之後表示嚴正交涉，指在台灣問題上，中方立場堅定不移，任何外部勢力干預台海都將面臨中方堅決有力的反制。

中國外交部、教育部、文旅部等接連發布赴日預警，提醒民眾謹慎前往日本旅遊、留學。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上表示，中國外交部亞洲司司長劉勁松上午在北京同日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰舉行磋商，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市早苗的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

中方稱嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。