特朗普袒護沙特王儲　淡化卡舒吉遇害事件

美國總統特朗普（Donald Trump）在會見沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）時，對七年前沙特知名時評記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害事件輕描淡寫，稱沙特王儲對卡舒吉遇害事件「毫不知情」、「世事難料」。



綜合《紐約時報》和英國廣播公司（BBC）報導，為沙特實權領袖的穆罕默德王儲星期二（11月18日）到白宮訪問，這是自卡舒吉2018年在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館遭殺害並肢解後，他首次到美國訪問。

當天兩名領導人的會談議程包括戰鬥機和投資協定。特朗普在穆罕默德王儲訪問前夕說，他準備向沙特出售美國製造的F-35隱形戰鬥機。

美國情報部門指穆罕默德王儲下令殺害卡舒吉，他否認與此事有關。

沙特記者失蹤案：卡舒吉（Jamal Khashoggi）曾經撰寫過多篇批評沙特王室的文章，可能因此招來殺機。圖為9月28日他在英國倫敦出席一個由半月刊《中東觀察》主持的活動，並在會上發表講話。（路透社）

一名記者在橢圓形辦公室向穆罕默德王儲問及卡舒吉遇害事件，特朗普立即插話說：「他對這宗事件一無所知。你沒必要問這種問題，令我們的客人難堪。」

特朗普指卡舒吉是一個「備受爭議」的人物，「很多人不喜歡你提的那名人士，不管你喜歡他還是不喜歡他，總之就是發生了這樣的事情」。

穆罕默德王儲說，沙特「採取一切正確步驟」調查卡舒吉死亡事件，他說：「這是一起慘痛事件，是一個巨大的錯誤。」

生前多次發表文章批評沙特王儲的卡舒吉，為《華盛頓郵報》等多家媒體供稿。2018年10月2日，卡舒吉進入沙特駐伊斯坦布爾領事館辦理結婚相關手續後再也沒有出來。同年10月20日，沙特檢察機關宣佈，經初步調查，卡舒吉在領事館內因與他人發生肢體衝突而死亡，18名沙特籍涉案人員被捕。同年10月25日，沙特總檢察長薩烏德說，從土耳其方面提供的資訊得出結論，卡舒吉死於「謀殺」。最終，有八人因卡舒吉遇害事件被判處監禁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

