以色列空襲黎巴嫩巴勒斯坦難民營　至少13人死亡

以色列星期二（11月18日）晚上空襲黎巴嫩西南部沿海城市賽達附近一座巴勒斯坦難民營，造成至少13人死亡。以色列國防軍說，空襲對象是哈馬斯的「訓練設施」。



黎巴嫩國家通訊社報導，一架以色列無人機發射三枚導彈，襲擊艾因赫勒韋（Ain al-Helweh）難民營內的一座回教堂及附近一輛汽車，現場引發大火。黎巴嫩衛生部說，空襲造成至少13人死亡，多人受傷。

黎巴嫩民防部門和紅十字會消息人士告訴新華社，多支救援隊伍仍在廢墟中搜尋倖存者。

以色列國防軍發表聲明，證實對艾因赫勒韋難民營發動空襲，並稱哈馬斯武裝人員利用這座巴勒斯坦難民營內的一處「軍事大院」進行訓練和演習，旨在策劃和發動針對以色列的襲擊。

聲明說，以軍正在打擊哈馬斯在黎巴嫩的據點，並將繼續打擊在其他地方行動的哈馬斯武裝人員。

哈馬斯否認在黎巴嫩的巴勒斯坦難民營內設有軍事設施，稱以方的說法「純粹是捏造和謊言」。

以色列國防軍發表聲明，證實對艾因赫勒韋難民營發動空襲。(Reuters)

另據《以色列時報》報導，在以色列針對黎巴嫩境內巴勒斯坦武裝組織發動的襲擊中，這樣的空襲較為「罕見」。以色列「新消息」網站報導，這是黎以停火將近一年來，以色列在黎巴嫩發動的致死人數最多的單次空襲。

以軍在黎巴嫩針對哈馬斯或黎巴嫩真主黨的空襲一般採取「定點清除」方式。今年4月，以色列在賽達市發動空襲，打死一名哈馬斯指揮官。7月，以軍在黎北部城市的黎波里發動空襲，打死另一名哈馬斯指揮官。

黎以停火協議於2024年11月27日生效。然而，以色列在撤軍期限過後，以保護本國北部居民為由，稱將「無限期」在黎南部五個據點駐軍。近期，以方以黎巴嫩真主黨企圖在黎南部重建軍事設施為由頻繁發動空襲，造成黎方多人死傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

