全球最多訂閱YouTuber MrBeast沙特主題樂園開業　門票7美元起

在YouTube擁有4.5億名訂閱者的YouTuber「MrBeast」在沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）興建的主題樂園周四（11月13日）開業。



根據介紹，「Beast Land」的遊樂設施靈感來自MrBeast頻道的各種挑戰影片，包括攻塔挑戰（Tower Siege）、墜落區（Drop Zone）和空中郵差（Air Mail）。

攻塔挑戰遊客可以使用巨型彈射器發射球，墜落區則是設有六人站位的活動門板，最後未按下按鈕的參與者將墜入下方，空中郵差則讓遊客沿滑索行進，投擲重物包裹擊中目標，巧妙融入MrBeast標誌性的遊戲化元素。

「MrBeast」宣布「Beast Land」開業：

2025年利雅德旅遊季期間，「Beast Land」主題樂園門票價為7美元起，7美元為普通門票，不包含任何遊樂設施或體驗項目；25美元級別的門票包含部份挑戰項目、遊戲以及3個遊樂設施。野獸模式+（Beast Mode+）通行證可無限次暢玩，售價66美元。