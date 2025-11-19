美媒Axios：美俄正秘密擬訂結束烏克蘭戰爭的新方案

據美媒《Axios》周二（11月18日）報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正在秘密制定一項包含28點內容的和平方案，旨在推動結束烏克蘭戰爭。與此同時，《Politico》報道，美國兩名軍方高層代表團突訪基輔，就俄烏重返和平談判展開外交斡旋。



2025年10月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）華盛頓特區白宮外迎接烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。（Getty Images）

報道引述美俄官員透露，這項28點和平方案借鑒了特朗普推動加沙停火的經驗，主要內容涵蓋烏克蘭和平進程、對烏安全保障、歐洲安全架構，以及美國分別與俄烏雙邊關係這四大方面。美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff）正主導起草工作，並已與俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在舉行多輪會談。德米特里耶夫表示，雙方於10月24日至26日在邁阿密進行了為期三天的磋商，他對方案前景感到樂觀。

2025年11月15日，一名烏克蘭軍人在烏克蘭東部的頓涅茨克州（Donetsk）前線城鎮康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka），經過俄羅斯軍事空襲毀壞的大樓。（Reuters）

不過，該28點方案在最具爭議的領土問題上，特別是烏東地區的控制權問題上，尚未提出具體解決方案。德米特里耶夫表示，俄軍在戰場上推進的勝利態勢增強了莫斯科的談判籌碼。

此外，報道引述消息人士指，美方已向歐洲盟友簡報這一和平方案。美方官員表示，將根據各方的反饋對方案進行調整，並認為當前是推動和平進程的「合適時機」。

另據《Politico》引述知情人士透露，美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）和參謀長喬治將軍（Randy George）周二（18日）抵達基輔訪問，將於周三（19日）起與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、軍方領導人及議員會面。據悉，此行將重點討論陷入停滯的和平進程。《華爾街日報》報道，德里斯科爾後續還計劃與俄羅斯官員會晤。