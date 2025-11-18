澤連斯基與馬克龍簽署意向書　烏克蘭將採購100架陣風戰機

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月17日到訪法國，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）會面，雙方簽署意向書，烏克蘭將在未來10年內，向法國採購多達100架陣風（Rafale）戰機，藉此加強防禦俄羅斯的入侵。



圖為2025年11月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪法國，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）簽署有關烏克蘭採購陣風（Rafale）戰機的意向書。（Reuters）

路透社報道，澤連斯基和馬克龍簽署的意向書中，也提到將採購防空系統、彈藥和無人機等，當中包括目前正在研發的新一代SAMP/T防空導彈系統，以及AASM「鐵鎚」空對地導彈。簽署儀式在法國巴黎附近的軍用機場進行，澤連斯基形容有關採購將是最強的防空系統之一。

法國方面表示，這份意向書是一項政治承諾，而非最終的購買協議，後者將在稍後達成。意向書內容包括透過歐盟屬下計劃，和計劃使用俄羅斯被凍結的資產來籌集資金。法方又稱，烏方採購的將是全新裝備，並非從庫存中轉移。馬克宏隨後受訪時稱，相關採購意義重大，也正是振興烏克蘭軍隊所需要的。