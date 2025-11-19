中日官員北京會面　中國促撤回「台灣有事」言論　日方拒絕

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰11月18日（周二）就首相高市早苗「台灣有事」說，與中國外交部亞洲司長劉勁松在北京磋商。共同社報道，劉勁松要求日本撤回高市早苗惡意言論，而金井正彰則表示拒絕。



共同社報道，劉勁松指出，「高市的謬論從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤。」

金井正彰則在磋商中要求中方確保在華日僑的安全，並就中國駐大阪總領事薛劍就高市涉台言論在X平台發布的「斬首輪」提出抗議。對於中方以日本治安不靖為由提醒中國公民避免前往日本，金井反駁稱「日本的治安絕對沒有惡化」。

2025年11月18日，中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）在北京見面（Kyodo/via REUTERS）

中國外交部發言人毛寧周二在例行記者會上透露，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

毛寧表示，「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。」

在中日司局長級磋商之後，預計日本外務事務次官船越健裕將於近期與中國駐日大使吳江浩會談。二十國集團（G20）峰會將於11月22日至23日在南非舉行，中方已明確表示國務院總理李強在此期間沒有會見日方領導人的安排。