日本大分住宅起火燒毀逾170棟建築　1死175人疏散擬請自衛隊協助

日本九州大分市東部佐賀關11月18日傍晚有住宅發生火災，大火其後更因大風天氣蔓延燒毀至少170棟建築，消防接報到場救援並疏散附近110戶約175人。截止當地時間19日上午8時，消防仍未將火救熄，附近約270戶住宅停電。現場救援指揮部啟用災害救助法應對，決定向自衛隊求援。



朝日新聞報道，當地政府周三公布救災行動，稱周二下午5時45分左右接到市民報案，大火肆虐一整晚仍未救熄，還燒毀包括住宅在內的至少170棟建築，周邊的山林也發生火災，共燒毀約4.8萬平方米面積。此外，一名76歲男子失聯，另有一名50歲女子因吸入灼熱煙氣致呼吸道受輕傷。日本共同網周三報道指，警方在當日下午於火場發現一具性別不明的遺體，未指明死者身分是否為失蹤老翁，目前正緊急確認具體身分。

當地消防局接報後當即派出17輛消防車應對，但因現場火勢擴大後向附近6縣消防局求援，大分縣和熊本縣派出的消防直升機也投入滅火行動。

另一方面，佐賀關自周一凌晨至周三凌晨有發布海上強風預警信號，指當地因寒流吹起北風，不過風力在周三後會減弱。消防方面也表示，火勢可能因強風及火苗飛濺而蔓延。