日本前首相岸田文雄表態　反對修改「無核三原則」

日本首相高市早苗涉台言論引發中日外交風波，近日更盛傳她有意推動修改「無核三原則」當中「不引進核武」一項。日本前首相岸田文雄等4名廣島選區的自民黨國會議員在11月17日採訪中明確表示，反對修改，應當堅持「無核三原則」。



綜合日媒報道，岸田文雄在訪問中表示，不對媒體報道內容進行推測性評論，強調但自擔任首相時起，就已明確表示，將延續歷屆政府的立場，繼續把「不擁有、不製造、不引進核武器」的「無核三原則」作為國策，「這一態度至今沒有改變」。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

日本共同社15日引述政府消息人士報道，高市早苗正探討在修訂《國家安全保障戰略》等「安保三文件」，同時審視對「無核三原則」中「不引進」核武器的原則作出修改。沖繩、長崎、廣島三縣知事日前分別就此事表示反對。

「無核三原則」於1967年由時任日本首相佐藤榮作在國會發言時提出，而這一原則於1971年在日本眾議院全體會議上獲得通過，成為日本政府關於核武器的基本政策。2022年，日本政府通過的「安保三文件」中，也明確寫入堅持「無核三原則」的基本方針不會改變。