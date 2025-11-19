英國政府將禁止高於票面價格倒賣演出門票　以打擊黃牛、轉售平台

英國政府將於11月19日正式禁止以高於票面價格轉售現場演出門票，亦會限制轉售平台收取的費用。此舉旨在打擊黃牛和轉售網站，這些機構和網站常以遠高於票面價格出售音樂會、戲劇、喜劇、體育賽事等門票，導致觀眾不滿。



英國天空新聞網（Sky News）報道，英國政府此前曾就一項提案徵求意見，該提案擬將轉售價格上限設定為高於票面價格30%。但預計政府此次會採取更嚴格措施，將轉售價格上限設定為票面價格。

2025年9月27日，英格蘭，球迷們在牛津聯隊售票處購買球票。 （Getty）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）此前已表示支持打擊黃牛票現象，並將門票轉售價格虛高視為一項重要的消費者保護議題。包括歌手Dua Lipa、Coldplay樂隊在內的數十位藝人近日聯名致函施紀賢，敦促他兌現承諾，對門票轉售價格設定上限。

預計轉售門票平均價格將在新措後降低37英鎊（約378港元），每年為球迷節省1.12億英鎊（約11.4億港元）。

票務銷售和分銷公司Ticketmaster，其業務遍佈全球，其中包括英國。（Getty）

線上票務平台則對新措施反應不一。Ticketmaster表示「完全支持」禁止以高於票面價格的價格轉售門票，並稱該公司已經實施類似的政策。StubHub International則警告稱，設定價格上限只會令門票交易轉移至黑市進行，令消費者面臨詐騙風險，且無任何保障。