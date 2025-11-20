王毅訪問吉爾吉斯晤總統　與外長庫魯巴耶夫舉行首次戰略對話

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（11月19日）在比什凱克同吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫舉行首次戰略對話。雙方就落實兩國元首共識、加強發展戰略對接全面深入溝通，達成廣泛共識，共同宣布啟動兩國外長戰略對話機制。王毅同日也與總統扎帕羅夫會晤。



新華社報道，王毅表示，中吉政治互信持續鞏固，全方位合作深入發展，建立戰略對話機制是落實兩國元首共識的具體行動，有利於進一步增進雙方戰略互信、加強戰略協調、促進戰略合作。中方一貫主張大小國家一律平等，奉行睦鄰友好政策，始終將吉方置於周邊外交優先方向。比什凱克短短幾年的發展變化令人刮目相看，證明吉方找到了符合國情的發展道路。中方支持吉方加快實現國家振興，是吉方最可信賴和依靠的夥伴。雙方要以元首共識為遵循，密切高層交往，共謀發展、共享繁榮，給兩國人民帶來更多福祉。

王毅表示，中國共產黨二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，為未來五年中國經濟社會發展作出戰略擘畫和頂層設計，中方將接續奮鬥，如期實現第二個百年目標，建成社會主義現代化強國。這一進程也將給吉方和世界各國帶來更多發展機遇、開闢更廣闊合作空間。

王毅表示，攜手共建睦鄰友好、共同繁榮的中吉命運共同體契合兩國根本利益，是民心所向、大勢所趨。中吉已是名副其實的發展共同體，雙邊貿易額連續兩年創歷史新高，中吉烏鐵路吉方境內段全線開工，別迭里口岸階段性通車，新航線近日開通，全方位合作水平不斷提升。雙方要進一步挖掘合作潛力，加強口岸基礎設施建設和現代化改造，儘早建立口岸管理合作委員會，便利跨境運輸；加快商簽服務貿易和投資協定，積極落實綠色礦產領域投資合作協議；發揮好中國文化中心、孔子學院、魯班工坊等平台作用，加強旅遊、減貧、醫療、地方、教育等領域合作，夯實民意基礎；強化反干涉、反滲透合作，促進反恐情報交流，打擊販毒和跨國有組織犯罪。

2025年11月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在比什凱克同吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫發起首次戰略對話。（新華社）

王毅表示，習近平主席在上海合作組織天津峰會期間鄭重提出全球治理倡議，吉方第一時間支持，國際社會積極響應。中方願同吉方共同踐行習近平主席提出的四大全球倡議，深化國際事務溝通協作，做優做強上海合作組織、中國－中亞機制等平台，加強在聯合國等多邊機構協調配合。中方全力支持吉方擔任上合組織輪值主席國工作。期待吉方儘早加入國際調解院。

庫魯巴耶夫說，中國是吉方的好鄰居、好朋友、好夥伴。扎帕羅夫總統今年對華進行了歷史性訪問，年內同習近平三次會晤，展現了雙方互信的高水平。在兩國元首戰略引領下，吉中關係始終在平等尊重、互利友好基礎上積極向前推進，為兩國和地區穩定與發展作出重要貢獻。吉方感謝中方為吉經濟社會發展提供的大力支持，願同中方一道，按照兩國元首指引的方向，建設好吉中命運共同體。吉方恪守一個中國原則，將繼續在涉疆、涉藏、涉港等所有事關中國核心利益問題上堅定支持中方。

庫魯巴耶夫說，吉方願同中方推進共建「一帶一路」合作，深化貿易投資、農業礦業、互聯互通等各領域合作，加快中吉烏鐵路建設，加強人文交流，不斷挖掘雙方利益契合點，歡迎並願為中方企業來吉發展提供良好營商環境。面對國際地區形勢的複雜變化，吉方願同中方緊密合作，積極踐行習近平主席提出的四大全球倡議，加強在聯合國的協調配合，推動中國－中亞機製取得更大發展，維護好本地區共同利益和國際公平正義。吉方願在中方成功舉辦上海合作組織天津峰會基礎上，當好上合組織輪值主席國，希望得到中方大力支持。吉方將積極研究加入國際調解院。