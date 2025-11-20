日本輿論對首相高市早苗的涉台言論褒貶不一

日本首相高市早苗的涉台言論在國內引發爭議，輿論認為她要體現安倍路線，但卻做得過火。但也有評論認為，那是自然的捍衛表現，還起了威懾作用。



《每日新聞》在一篇題為「越界了」的評論中稱，高市的涉台言論主要是為了體現延續安倍的 「台灣有事，日本有事」路線，但她要比安倍的一語帶過更讓人有想像空間。

評論說，安倍在任期間曾設想一旦台灣爆發緊急狀態，與那國島和先島群島可能會被劃入「戰區」，並就日本可能遭受直接攻擊的「武裝攻擊情境」進行過幕後討論。據悉，2018年召開的國家安全保障會議上，談及「如果中國大陸和台灣之間爆發衝突，其影響範圍將發生重大影響，可能升級為武裝攻擊情境。」

安倍卸任首相後，曾發表講話稱「台灣的緊急狀態就是日本的緊急狀態」 ，對中國持續對台灣採取脅迫行動提出警告。當時，在任的岸田政府也否認這個說法，稱這僅僅是前首相（安倍）的個人觀點。

自民黨高官認為高市的言論意味着她不但要繼承安倍，還要「加強」安倍的對台政策。不過，自民黨內部也出現對高市言論的擔憂，並指「安倍對台灣抱有強烈的感情，但他在卸任前也不會如此。在任期間發表此類言論，可能會引發與中國的外交爭端。」

高市早苗與安倍晉三 (資料圖片)

《東京新聞》在社論中譴責高市的言論輕率，認為她的言論似在挑戰中國，這是不瞭解首相發言的輕重。

日本也存在稱讚高市的言論，如日本國本研究所發表陸上自衛隊前參謀長岩田清文的文章，就受到多個保守派人物的讚賞。

岩田認為高市回答關於「生存威脅」的言論發揮了威懾作用，如高市答說「如果涉及動用戰艦武力，就很容易被視為生存威脅」。

他認為高市的言論具體列舉了一個可以被視為對日本生存構成威脅的情形，強調日本捍衛自身安全的意願。中國隨後異常強硬的立場本身就證明了威懾正在發揮作用。高市的自然表達完全符合《和平與安全法》的範疇。

他還認為高市的言論是在給人們一個提醒，「她做出如此異常和具體的回應，是在提醒我們去認識中國軍隊已經多次進行類似實戰演習，使得台灣出現緊急情況的可能性比以往任何時候都更高。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

