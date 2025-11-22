高市的極右面目：與納粹合影，為美化希特拉書籍作序

日本首相高市早苗近日發表涉台錯誤言論，罔顧法理和歷史事實，其一系列言行不僅危害地區穩定，更禍及日本自身。



這絕非一時失言，而是其極右面目的徹底暴露。回顧高市的從政經歷便可發現，極右爭議從未與她真正剝離，早已成為她政治標籤的底色。她甚至與宣傳納粹思想的人合影，為美化希特拉的書籍作序……

履歷爭議 行事越界

高市早苗的政治生涯起點，因一段美國經歷的表述爭議備受關注。她自稱赴美留學期間，曾在美國民主黨眾議員帕特·施羅德手下擔任「立法研究員」。

2025年11月7日，日本東京，圖為高市早苗出席眾議院預算委員會召開的會議。（Getty）

1989年回國後，高市便以「擁有美國國會經驗的立法專家」形象進入公眾視野。彼時日本自民黨深陷瑞可利醜聞，因「政治黑金」問題被輿論批評，急於尋找外部經驗改善形象。看到這位美國「立法研究員」，便想請高市來給自民黨高層講一講美國的政治資金是如何運營的。

結果，這場期待中的專業分享卻意外「翻車」。這位「立法專家」講得前言不搭後語，自民黨方面發現，原來高市壓根沒有這方面的專業知識。

後來，有日本記者發現，美國國會並沒有「立法研究員」這一頭銜，高市當時在帕特·施羅德的辦公室，只是一個無薪助手，每天的工作侷限於打印文件與事務接待等行政雜務。

可見，高市的政治起步階段存在職業誠信方面的爭議。這種對自身經歷的誇大包裝，不僅折射出其早期專業積累的薄弱，更形成了與後來極右政治立場相呼應的行事邏輯——為達成目標不惜突破錶述邊界。

2014年9月3日，日本時任首相安倍晉三（一排中）在東京的官邸與新政府成員合照，當時站在安倍左側的即為新首相高市早苗。（Getty）

自相矛盾 漠視事實

值得注意的是，高市的這種傾向並非孤立存在，在其政治生涯早期，便與自民黨內美化納粹的言行產生了關聯。

1994年，自民黨東京都支部的公關主任小粥義雄出版了《希特拉的選舉策略》一書，該書以希特拉自傳《我的奮鬥》作為重要引用來源，公然對希特拉予以讚揚。

這種為納粹招魂的書籍，甫一齣版就引得海內外輿論譴責，最終因人權組織投訴被禁售。

這本爭議書籍與高市早苗的直接關聯，藏在書的序言中——為該書執筆作序的正是她本人。

高市早苗1994年在議會質問村山富市憑什麽代表日本向中國道歉，圖為時任議員高市早苗（影片截圖）

高市甚至在序言中稱：「我從被確認為候選人的那一刻起，就遭受了誹謗、詆譭和威脅。我和我的家人都深受其害。正如作者所說，通往勝利的道路在於『堅強的意志』。年輕人，懷着對祖國和家鄉的熱愛與夢想，讓我們迎接挑戰吧！」

這番表述將個人政治遭遇與書中推崇的「意志論」綁定，變相認可了書籍傳遞的極端邏輯。

當然，今天詢問高市早苗這件事，她肯定不承認。2014年，在該書出版20年後，高市的辦公室稱：「我們對這本書沒有任何印象，也無法發表評論。高市本人也不認識作者。」

這一回應顯然難以自圓其說。不認識書籍作者，卻能為書籍作序，高市早苗可真是太「熱心腸」了，這背後被認為是對其自身極右立場的刻意迴避。

故作無知 觸碰底線

令人驚訝的是，高市早苗與納粹極端思想的關聯，並非僅停留在文字層面。

2011年6月，高市早苗與主張納粹思想的日本極右團體「日本納粹黨」頭目山田一成在日本國旗前合影。

（左下圖）高市早苗曾與主張納粹思想的日本極右團體「日本納粹黨」頭目山田一成在日本國旗前合影。

2014年9月，包括法新社和英國《衛報》在內的多家國際媒體報道了此事，再次引爆國際輿論。

對於這一爭議事件，《東京新聞》尖鋭評論道：「在歐洲，這足以構成立即辭職的理由。」

美國猶太人權組織西蒙·維森塔爾中心的副總裁亞伯拉罕·庫珀更是直言不滿，他在2014年10月9日說：「看到這些照片時我忍不住搖頭。難道沒有人願意承擔責任，阻止這種事情發生嗎？」

面對質疑，高市早苗的辦公室再次否認三連，稱高市事前並不知道山田的真實身份、高市和山田此前或之後均無任何關係、高市已通過山田的出版商要求刪除照片。據其解釋，只是山田在訪問國會時問高市，是否願意合影，於是兩人一起拍了張照片。

看來高市確實很忙，一邊為「不認識」的人作序，一邊和「不認識」的人合影……只是這種對「極端人物身份的無知」，與為美化納粹書籍作序的經歷疊加，讓其說辭缺乏說服力。

可見，高市早苗的政治軌跡，清晰地展現出她與日本極右勢力的深度綁定。她不只是日本政治極右土壤孕育的產物，她本身就是極右化歷程的重要參與者，是日本極右政治的「土壤本土」。對這樣囂張的政客，只有迎頭痛擊，才能讓她反省錯誤言論。

本文獲「中國新聞網」授權轉載

