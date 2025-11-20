「戰爭打工業基礎」　高市早苗認清現實了嗎？｜點經

中日危機升級，不少人都聞到了戰爭的氣息。隨着日本領導人高市早苗在台灣問題上的挑釁性言論，以及為台獨分子授勳，中方的回應迅速升級，從最初的外交交涉和抗議，上升到「迎頭痛擊」的嚴厲警告和通過多個渠道向日本及國際社會明確立場，解放軍也已經開始行動，嚴正以待。雖然日方外務省專程赴京進行了外交溝通，但中方坦言：當然不滿意。而最新消息，高市或將在12月參拜靖國神社。



過去幾十年，中國對日總體採取「以經促政、以穩求和」的方針，即便面對歷史問題、釣魚島爭端等敏感議題，也多以外交抗議與經濟合作並行。然而，近年來日本政府在安全戰略上的急劇右轉。2022年《國家安全保障戰略》將中國定義為「前所未有的最大戰略挑戰」，2023年防衛預算突破7萬億日元並計劃五年內翻倍。

2024年更推動「反擊能力」合法化、加速部署遠程導彈、強化美日聯合戰力部署——這一系列動作，實則是系統性突破「專守防衛」原則，向「軍事正常國家」乃至「進攻型防衛」靠攏。

隨著高市的上任，日本不斷突破「和平憲法」束縛，高調擴充軍事力量，在台海問題上頻頻挑釁，繼而還要拜鬼，隨之而來的，「中日若爆發衝突，日本戰力能否與解放軍抗衡」的討論成為了焦點——中國官媒直指「日本全國皆可為戰場」，再到軍方明確點出「本土打擊」可能性。

日本自衛隊（GettyImages）

從核心戰力、國防根基到戰略格局，兩國實力早已不在同一層級。從戰場硬實力來說。首先看海空對決。解放軍海空力量已形成「全域攻防」體系，絕非單一裝備的比拼。海軍方面，雙航母編隊具備遠海作戰能力，055型萬噸大驅堪稱「航母帶刀護衛」，搭配大量先進護衛艦、核潛艇，構建起多層級海上作戰網絡；空軍方面，殲-20隱形戰機實現規模化列裝，轟-6K/N轟炸機可實施遠程精確打擊，再加上預警機、加油機的協同支援，制空權爭奪毫無懸念。

日本海上自衛隊雖有出雲級「準航母」（改造後可搭載F-35B）、宙斯盾驅逐艦等先進裝備，空中自衛隊也列裝了F-35系列戰機，但存在致命缺陷：裝備數量嚴重不足，且缺乏戰略打擊體系。日本艦艇總數不足解放軍的1/3，戰機數量僅為一半，更沒有轟炸機、核潛艇等戰略級裝備，所謂「先進裝備」不過是「零散亮點」，難以形成體系化對抗。

日本航空自衛隊到美國亞利桑那接收F-35戰機。(網上圖片)

再看遠程打擊，解放軍火箭軍是「國之重器」，東風-21D、東風-26等「航母殺手」可對海上移動目標實施精準打擊，射程完全覆蓋日本全境及周邊海域。此外，岸基反艦導彈、遠程火箭炮等裝備，構建起「近岸防禦網」，讓敵方艦艇不敢輕易靠近。

而日本受和平憲法及國際條約限制，缺乏遠程打擊能力，導彈射程被嚴格束縛，僅能依靠防空導彈進行被動防禦。在解放軍的遠程打擊體系面前，日本的防禦體系根本無法抵禦飽和打擊。

高超音速導彈方隊中，受閲的包括東風-26D導彈。（新華社）

但其實更重要的實力基礎是國防根基。解放軍軍工體系實現100%自主可控，從航母、戰機到導彈、彈藥，均可自主研發並批量生產。依託強大的工業基礎，戰時能快速補充裝備損耗，保障持續作戰能力。比如，僅造船業產能，中國就遠超日本數倍，一旦開戰，艦艇、補給船等裝備的生產速度將形成碾壓。日本軍工則深陷「對外依賴」泥潭：戰機發動機關鍵部件、彈藥原料等大量依賴美國，且軍工產能有限。更致命的是，日本軍工企業多為「軍民兩用」，戰時轉產能力薄弱。

更進而要說說兩國的軍工製造。其實戰爭，比拼到最後比的其實是工業基礎。工業基礎就像戰爭的「造血系統」，既能持續「產出」支撐戰爭的物資與裝備，又能快速「修復」戰場損耗，沒有強大的工業基礎，再精良的武器也會因消耗殆盡而失去戰力，這也是「戰爭打工業基礎」的核心邏輯。

要說日本工業基礎本是非常不錯的，但到今天已經江河日下。日本正在上演一場荒誕劇：兩大汽車巨頭日產、本田倉促合併，不少人還天真以為這是 「重振榮光」 的開始，實際是是日本汽車產業走向崩盤的最後信號。這其實是早有端倪的。

富士通公司（Fujitsu Limited）近年陸續拆分硬體業務。（Getty）

2010年，富士通與東芝合併手機業務，曾壟斷全球一半份額的日本功能機，如今只剩夏普在本土苟延殘喘。2012年，索尼、東芝、日立抱團顯示面板，巔峰時壟斷95%出貨量的神話，去年只剩2.3% 的可憐份額。2019年，兩大船廠合併造船業務，四年後，連全球前五都進不了，整個日本造船業份額從50%暴跌到2.8%。從建築機械到半導體，從鋼鐵到電子，日本企業的每一次 「抱團取暖」，最終都變成了 「抱團等死」。這不是巧合，而是日本製造業從根上爛了的必然結果。

上世紀七八十年代，日本製造能贏過美德，靠的是 「封建式大鍋飯」，巨頭包攬全產業鏈，子公司包辦所有零部件，短平快的模式讓它搶佔了時間和價格優勢。但90年代後，晶片技術爆發讓零部件格局天翻地覆：零件數量暴增、關鍵部件決定產品生死，西方企業果斷選擇專業外包，而日本卻死抱全產業鏈不放。

結果就是，一個零件拉胯，整個產品崩盤；一次市場失手，再也無力迴天。80年代壟斷全球 70%晶片市場的日本，被阿斯麥的光刻機和晶片代工廠模式雙重碾壓，2023年，份額僅剩8.68%。這種 「牽一髮而動全身」 的脆弱，讓日本產業陷入 「越難越合併，越合併越難」 的死亡循環。

松下電器（Panasonic）是昭和時代的代表企業之一，為日本「白色家電」奠下出口基礎。1964年，松下創辧人松下幸之助在洗衣機生產線前留影。（Getty Images）

日本GDP從2012年巔峰6.2萬億美元，十年蒸發2萬億美元，只剩4.2萬億，蒸發的每一分錢，都對應着日本產業被中國取代的血淚史：家電領域，松下、索尼讓位於格力、美的。軌道交通，日立、川崎重工被中國中車踩在腳下。

顯示面板，夏普、東芝輸給京東方、華星光電；通訊領域，NEC早已被華為甩在身後⋯⋯如今，日本汽車產業的崩塌，將是壓垮駱駝的最後一根稻草。要知道，汽車直接撐起500多萬個高薪崗位，間接帶動上千萬人就業，正是這個產業撐着日本3.8萬美元的人均 GDP。一旦汽車業倒下，日本的高薪崗位將成片消失，消費市場會徹底萎縮。「日本製造神話」可以說已經破滅了。

再沒有強大工業製造，更別說日本作為島國，國土面積狹小，缺乏戰略縱深，重要軍事基地、工業設施全部分佈在沿海地區，同時，日本能源、糧食等戰略物資90%以上依賴進口。可以說，日本根本經不住戰爭。試問，如中日有一戰，高市如何承擔歷史責任？

中國從隱忍克制到精準威懾，其言雖厲，但意仍在警示。今日中國以「赤裸裸」的語言喚醒日本社會對和平憲法精神的珍視，或許正是對東亞未來最負責任的姿態。